Un homme avec plus de 6,5 kg d'explosif arrêté au Sri Lanka

Lors de l'opération de recherche des personnes responsables des récents attentats meurtriers au Sri Lanka, la Marine srilankaise a interpelé un homme avec 51 bâtons de gélignite et 215 détonateurs.

De nombreux explosifs ont été saisis à un homme interpellé samedi dans la ville srilankaise de Trinquemalay, dans le nord-est de l'île, dans le cadre de l'opération suite aux attentats qui ont fait dimanche plus de 250 morts, écrit le site News1st qui se réfère à un porte-parole de la Marine nationale.

Selon le site, il s'agit de 51 bâtons de gélignite (de 130 gr chacun), d'environ huit mètres de mèche à feu et de 215 détonateurs.

Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril, les forces de l'ordre ont pris d'assaut, après une intense fusillade, une maison à Kalmunai (est) où se trouvait une cache de Daech*. Au cours de l'opération, trois hommes se sont fait exploser, tuant trois femmes et six enfants. À ces morts s'ajoutent trois autres hommes trouvés morts en dehors de la maison et soupçonnés d'avoir également été des kamikazes.

Lors de la perquisition dans la maison, la police a saisi des vêtements et des drapeaux liés à Daech*, 150 bâtons de gélignite, 100.000 billes de fer, un drone et au moins un ceinture explosive.

Des kamikazes ont perpétré un carnage dimanche de Pâques dans trois hôtels de luxe et trois églises, en pleine messe, à Colombo et ailleurs dans le pays. Daech* a revendiqué ces attaques terroristes. Selon un bilan actualisé, entre 250 et 260 personnes ont péri dans ce bain de sang.

Selon les dernières informations, depuis le 21 avril la police srilankaise a arrêté plus de 70 personnes soupçonnées d'être liées aux attentats.

*Organisation terroriste interdite en Russie