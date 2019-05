Gorbatchev commente l’échange téléphonique entre Poutine et Trump

L’ex-Président soviétique Mikhaïl Gorbatchev, réagissant à l’échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, trouve que cela n’est pas ce que devraient être les relations entre la Russie et les États-Unis, mais il est important qu’il y ait déjà un dialogue.

Suite à la conversation téléphonique entre les Présidents de la Russie et les États-Unis qui a eu lieu le 3 mai, Mikhaïl Gorbatchev a estimé que les relations des deux pays avaient un grand potentiel.

© Sputnik . Michail Fomichev Gorbatchev appelle la Russie et les USA à «s’arrêter et à réfléchir»

«Ce n'est pas encore ce qui devrait être dans les relations entre des puissances telles que la Russie et les États-Unis. Mais c'est important. C'est un dialogue», a-t-il confié à Sputnik.

Il a aussi souligné le fait que la conversation avait été à l'initiative des États-Unis, en commentant également la déclaration de Donald Trump faite à la suite de cet échange ce samedi 4 mai, qui a évoqué un potentiel «gigantesque» dans les relations entre les deux pays.

«Les sujets de la conversation sont bien marqués. Je suis sûr que le Président russe a expliqué à Donald Trump la position russe sur tous ces sujets. Ce qui attire également l'attention c'est la déclaration de Donald Trump, prononcée publiquement, que les relations entre nos deux pays ont un grand potentiel. C'est absolument vrai.»

© Sputnik . Sergey Guneev Ce que Poutine et Trump ont évoqué en une heure et demie de conversation

Le 3 mai, Vladimir Poutine et Donald Trump s'étaient entretenus par téléphone pendant une heure et demie. Le porte-parole du Kremlin avait souligné que la conversation avait été à l'initiative des États-Unis.

Lors de cet échange initié par la partie américaine, Vladimir Poutine et Donald Trump avaient abordé une série de sujets d'actualité, dont les crises au Venezuela et en Ukraine, la possibilité d'un nouveau traité sur la réduction des armes stratégiques entre la Chine, la Russie et les États-Unis, le problème de la dénucléarisation de la Corée du Nord, le rapport Mueller, ainsi que le volume des échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays qui a dernièrement augmenté.