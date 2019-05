Les USA déploient un groupe aéronaval pour envoyer un message sans équivoque à l’Iran

Les États-Unis envoient un porte-avions et des bombardiers vers les côtes iraniennes et seront prêts à recourir à la force si la République islamique porte atteinte à leurs intérêts ou à ceux de leurs alliés, selon le conseiller du Président américain à la sécurité national, John Bolton.

Les États-Unis déploient un groupe aéronaval au large de l'Iran et réagiront par la force à toute atteinte à leurs intérêts et à ceux de leurs alliés, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton.

«En réponse à un certain nombre d'indications et d'avertissements inquiétants, les États-Unis déploient un groupe de frappe aéronaval dirigé par l'USS Abraham Lincoln et un groupe opérationnel de bombardiers dans la région du Commandement central des États-Unis (Proche-Orient, ndlr), afin d'envoyer un message clair et sans équivoque au régime iranien: toute attaque contre les intérêts des États-Unis et de leurs alliés rencontrera une force implacable», indique John Bolton dans un communiqué.

«Les États-Unis ne cherchent pas la guerre avec le régime iranien, mais nous sommes tout à fait prêts à réagir à toute attaque, que ce soit par procuration, par les Gardiens de la révolution islamique ou par les forces iraniennes», poursuit le communiqué.

© AP Photo / Vahid Salemi Les USA désignent officiellement les Gardiens de la révolution comme «groupe terroriste»

Suite à la décision des États-Unis de reconnaître les Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste, le Conseil suprême iranien de sécurité nationale a à son tour qualifié le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) d'organisation terroriste et les USA d'«État sponsor du terrorisme».

Le déploiement de ce groupe naval US intervient un an après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, alors que le gouvernement Trump s'apprête à annoncer une nouvelle série de sanctions contre l'Iran.