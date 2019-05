L’Américain mort dans l’incendie d’avion à Moscou se rendait vers son «travail de rêve»

L’Américain de 22 ans, Jeremy Brooks, mort dans l’incendie du Sukhoi SuperJet 100 à l’aéroport Cheremetievo de Moscou, prenait l’avion pour Mourmansk où il avait trouvé un «travail de rêve», à savoir guide de pêche, projetant d’aller plus tard en Alaska et en Argentine, selon The New York Post.