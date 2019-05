Pour Trump, Bolton veut l’«entraîner dans une guerre» au Venezuela, selon The WP

La stratégie américaine à l’égard du Venezuela, élaborée par le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, John Bolton, suscite de plus en plus de doutes chez le locataire de la Maison-Blanche, rapporte The Washington Post, citant des sources au sein de la présidence.

Selon ces dernières, après l’échec de la tentative de renverser Nicolas Maduro , M.Trump s’est plaint d’avoir été «induit en erreur» quant à la possibilité de «facilement remplacer le dirigeant socialiste par une jeune figure d’opposition».

Le Président serait également mécontent de la «position interventionniste» du conseiller, qui va à l’encontre de ses propres déclarations selon lesquelles les États-Unis ne devraient pas s’immiscer dans les affaires d’autres pays.

© AP Photo / Rodrigo Abd Le ministre vénézuélien de la Défense répond aux conseils de Bolton

Récemment, raconte le journal, le chef d’État américain a indiqué à ses assistants, sur un ton plus sérieux que plaisant, que M.Bolton voulait l’«entraîner dans une guerre» au Venezuela.

Néanmoins, en dépit du mécontentement et des critiques à son égard, John Bolton reste bel et bien en poste, et le dirigeant états-unien lui demande de continuer à accorder une attention particulière à la situation au Venezuela, conclut The Washington Post.