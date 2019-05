La Force de l’espace ambitionnée par Trump «n’est qu’un cas d’égo-politique»

La Force de l’espace (Space Force), dont Donald Trump a proposé la création, coûterait aux États-Unis entre 1,4 et 3,2 milliards de dollars et 1,5 milliard de dollars par an pour payer des milliers d’employés et couvrir les frais généraux. Sputnik en a discuté avec Gbenga Oduntan, professeur associé à l'université du Kent.