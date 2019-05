La Palestine fait état de près d’un millier de personnes arrêtées par Israël en deux mois

Les autorités israéliennes ont interpellé 905 Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza en mars et en avril, a déclaré la Commission palestinienne chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers dans un communiqué.

«En mars et en avril, des autorités israéliennes ont interpellé 905 Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza , dont 133 mineurs et 23 femmes», indique le document en question.

Toujours selon le communiqué, le nombre total de personnes arrêtées par Israël s'élève à 5.700, dont 45 femmes et 250 mineurs.

Parmi les interpellés, 120 Palestiniens ont été blessés alors que les forces israéliennes étaient en train d'étouffer des troubles, 20 d'entre eux ont été hospitalisés.

Depuis des décennies, Israël et la Palestine entretiennent des relations tendues. Les Palestiniens cherchent à obtenir la reconnaissance diplomatique de leur État comprenant la Cisjordanie avec Jérusalem-Est en partie occupée par Israël et la bande de Gaza. Le gouvernement israélien refuse de reconnaître la Palestine comme entité politique et diplomatique indépendante et construit des colonies dans les régions qu'il contrôle et ce en dépit des objections de l'Onu.