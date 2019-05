Comment pourrait répliquer la Chine à l’escalade dans sa guerre commerciale avec les USA?

Le 10 mai, Donald Trump a fait passer de 10% à 25% les droits de douane sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'importations annuelles. Il entend également imposer des tarifs douaniers sur les quelque 300 milliards de dollars d'importations chinoises restantes. En représailles à ces mesures du Président états-unien, Pékin a annoncé une augmentation de ses droits de douane sur des produits américains représentant 60 milliards de dollars d'importations annuelles.

© AP Photo / Ng Han Guan Dans la guerre commerciale sino-américaine, «la catastrophe n’a toujours pas eu lieu»

«Сe n'est certes pas le déficit commercial américain qui constitue le problème dans les relations entre les États-Unis et la Chine. […] Malgré l'excédent commercial chinois, ce sont les Américains qui engrangent des bénéfices. […] Tout simplement sous prétexte de guerre commerciale, les États-Unis mènent des négociations avec la Chine pour obtenir les meilleurs conditions pour eux-mêmes», a déclaré à Sputnik Liu Ying, de l'Institut financier Chunyang à l'université du Peuple de Chine.

C'est ainsi que l'interlocuteur de l'agence a expliqué le fait que les discussions commerciales sino-américaines patinent, alors que les négociateurs des deux côtés les qualifient de constructives.

© REUTERS / Aly Song La Chine et les États-Unis relancent les négociations pour arrêter la guerre commerciale

«Nous n'avons pas peur de la guerre commerciale. […] Nous ne dépendons plus entièrement de nos exportations, la demande intérieure devenant la locomotive de la croissance économique de la Chine. La consommation assure d'ores et déjà plus de 60% de la croissance du PIB», a expliqué le Chinois.

© AFP 2019 Philippe Lopez «La guerre commerciale pourrait servir de mèche lente pour une nouvelle crise mondiale»

Quant à la réponse de Pékin à l'escalade dans la guerre commerciale provoquée par Washington, l'expert a estimé qu'une seule mesure n'y suffirait pas et qu'une approche d'ensemble y serait nécessaire.

Plaidant pour un «accord mutuellement bénéfique», Pékin a plus d'une fois déclaré que l'ajout de droits de douane ne permettait de résoudre aucun problème. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré à cette occasion que la Chine ne cédera jamais à aucune pression extérieure et qu'elle a la détermination et la capacité de défendre ses droits et intérêts légitimes.