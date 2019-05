Quatre catholiques tués au cours d'une procession religieuse au Burkina Faso

Quatre catholiques ont été tués lundi lors d'une procession à Zimtenga, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé un haut responsable religieux local, Mgr Paul Ouédraogo, cité par l'AFP.

«Hier, dans l'archidiocèse de Ouahigouya, des individus ont attaqué des catholiques, faisant quatre victimes», a déclaré Mgr Ouédraogo dans le cadre d'une assemblée plénière réunissant des évêques à Ouagadougou.

© AP Photo / Ahmed Yempabou Ouoba Six policiers tués dans l'explosion d'une mine dans le nord du Burkina Faso

Selon l'Agence d'information du Burkina (AIB), les assaillants ont stoppé la procession et laissé partir les mineurs avant d'exécuter quatre adultes et détruire la statue de la Vierge, sortie pour faire le tour de la paroisse.

Ces informations font suite à l'attaque commise dimanche 12 mai pendant la messe dans une église catholique à Dablo, également dans le nord du pays, qui avait fait six morts, dont un prêtre. Selon une source sécuritaire, l’attaque a été menée par un «groupe d’hommes armés estimé à entre 20 et 30».



Depuis quatre ans, le Burkina Faso fait face à des attaques de plus en plus fréquentes contre des responsables religieux, attribuées à divers groupes djihadistes. D'abord concentrées dans le nord, ces attaques ont ensuite visé la capitale et d'autres régions, et fait près de 400 morts, d'après un comptage de l'AFP.