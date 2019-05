Le sort de Maduro a-t-il été au menu de la rencontre entre Poutine et Pompeo à Sotchi?

Le sort du Président vénézuélien Nicolas Maduro n’a pas été au menu de la rencontre entre Vladimir Poutine et le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à Sotchi, a fait savoir à la presse Iouri Ouchakov, le conseiller du chef de l'État russe.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Un terrain d’entente entre Moscou et Washington désigné par Mike Pompeo

Cependant, selon lui, la situation au Venezuela a fait l’objet d’une «discussion très ouverte».

«Nous avons une fois de plus souligné que seul le peuple de ce pays a le droit d’influer sur l’avenir de ce pays et nous avons déclaré que toute mesure qui y provoquerait une guerre civile serait inacceptable. Nous avons souligné que les parties [au conflit] doivent entamer un dialogue actif, et que les tentatives pour écarter le Président en exercice à l’aide d’une quelconque pression extérieure sont, primo, contre-productives et secundo, peuvent avoir des conséquences néfastes pour la situation dans la région», a-t-il indiqué.

© AP Photo / Andrew Harnik Pompeo confiant que toute action des USA au Venezuela sera «légale»

Lors de la rencontre qui a eu lieu le 14 mai, MM. Poutine et Pompeo se sont penchés sur la coopération russo-américaine, notamment concernant la Corée du Nord et l’Afghanistan, mais aussi sur le marché de l’énergie. Ils ont également discuté de la situation en Syrie , en Afghanistan et en Libye, a précisé le conseiller du Président russe. En outre, le dossier iranien a été évoqué. «Nous voudrions aussi rétablir les relations [russo-américaines] dans leur ensemble et j’espère que les conditions nécessaires pour cela sont en train d’être créées», a déclaré Vladimir Poutine.