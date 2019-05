Angela Merkel: «nous avons une relation conflictuelle» avec Emmanuel Macron

La chancelière allemande Angela Merkel a reconnu avoir «une relation conflictuelle» avec le Président Macron, rapporte le journal allemand Süddeutsche Zeitung.

«Bien sûr, nous avons une relation conflictuelle», a déclaré Mme Merkel, ajoutant qu'il y avait «des différences de mentalité et des différences dans la compréhension des rôles» entre elle et le Président français.

Toutefois, elle a affirmé que les deux pays arriveraient toujours parvenir à un compromis et qu'ils étaient d'accord sur les «grandes lignes», informe le journal.

Le Président Macron a récemment concédé pour la première fois avoir des désaccords avec l’Allemagne sur un certain nombre de sujets, dont la gestion du Brexit, la politique énergétique, le changement climatique et les négociations commerciales avec les États-Unis, avait alors informé le journal The New York Times.

© AP Photo / Thibault Camus Angela Merkel dément d’éventuelles dissensions avec Emmanuel Macron

Début février, le quotidien allemand Handelsblatt a annoncé qu'Angela Merkel avait démenti d’éventuelles dissensions avec le Président Macron malgré l'annulation de sa visite à la Conférence sur la sécurité de Munich. Or la participation conjointe d'Emmanuel Macron et Angela Merkel avait été présentée comme l'un des moments forts de cette conférence.

Le refroidissement des relations franco-allemandes avait été remarqué par le Süddeutsche Zeitung qui avait estimé que celui-ci était dû au projet de gazoduc Nord Stream 2. Toutefois, Angela Merkel a affirmé que les pays membres de l'Union européenne étaient arrivés «à un accord qui a été possible grâce à la collaboration étroite entre l'Allemagne et la France».