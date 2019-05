Un député syrien: «les terroristes cherchent à transférer la bataille de la Syrie à l’Onu»

Des groupes terroristes perpètrent des attaques chimiques contre la population civile juste alors que l'armée syrienne mène une offensive réussie contre les positions des radicaux armés, a indiqué à Sputnik Muhannad el-Haj, membre de la Commission de la sécurité nationale au parlement syrien.

«Des groupes terroristes recouraient à des attaques chimiques à Douma, à Khan Cheikhoun, à Alep et à Hama quand l'armée syrienne remportait des victoires sur des radicaux. Je tiens à rappeler que conjointement avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et des spécialistes russes, le gouvernement syrien a liquidé ses armes chimiques», a déclaré le parlementaire.

Selon ce dernier, même si l'armée syrienne avait une quelconque arme chimique, elle n'en aurait pas besoin, car même sans cela, son infanterie libère les territoires du pays des terroristes. Par ailleurs, a poursuivi M.el-Haj, le gouvernement syrien ne nuira pas à ses propres citoyens et à son image, car c'est illogique.

© REUTERS / Ammar Abdullah Les radicaux ont remis des armes chimiques aux alliés de Daech, selon Sana

«L'armée syrienne cherche à libérer au plus vite les citoyens des terroristes qui ne cessent de fomenter des provocations et des explosions dans des quartiers résidentiels même pendant le Ramadan, tuant des innocents. Obligée de défendre les vies des citoyens, l'armée n'a pas tardé à répondre. Le Front al-Nosra* a essuyé de lourdes pertes et veut maintenant organiser une provocation à l'arme chimique. Par cela, les terroristes cherchent à transférer la bataille de la Syrie à l'Onu. C'est une tentative d'arrêter l'actuelle opération de l'armée syrienne dans le nord du gouvernorat de Hama et à Idlib», a conclu Muhannad el-Haj.

*Organisation terroriste interdite en Russie