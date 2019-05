Salvini explique à Sputnik ce qu’il entend par un retour à «la communauté européenne»

Matteo Salvini a expliqué au micro de Sputnik que le mot «communauté» était le plus porteur de sens pour lui, et de ce fait, il a appelé à «revenir à la communauté européenne», lors du rassemblement des représentants d’une dizaine de partis souverainistes à Milan, le 18 mai.

Lors du rassemblement des représentants d'une dizaine de partis souverainistes à Milan, le 18 mai en vue des prochaines élections européennes, le vice-président du Conseil des ministres italien et dirigeant de la Ligue, Matteo Salvini, a confié au micro de Sputnik ce qu'il entendait en mentionnant qu'il fallait «revenir à la communauté européenne».

«Je préfère le mot "communauté", car il suppose qu'elle contient plusieurs acteurs différents qui sont réunis par un but commun. Et, puis, c'est la question du sens. Il y a un manque d'esprit de solidarité, il y a la sensation que seul l'argent a un sens, quand les valeurs sont à la deuxième place. Vous pouvez me considérer comme démodé mais l'union qui n'a pas de valeurs, de racines et de buts communs, ne durera pas longtemps», a répondu Matteo Salvini, invité à de commenter son propos sur la communauté européenne.

Abordant la question des frontières européennes, il a indiqué qu'il était indispensable d'enregistrer toutes les arrivées.

«Sans nul doute, il faut inscrire toutes les arrivées et pas seulement par la mer, car le flux le plus préoccupant provient des Balkans», a-t-il ajouté.