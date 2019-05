Un panneau d’affichage géant prend feu à Times Square (vidéo)

Un écran couvrant quatre étages de l’un des immeubles de Times Square à New York a pris feu le samedi 18 mai dans l’après-midi. En moins d’une heure, les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie qui n’a pas fait de blessés.

Un incendie s’est déclaré le samedi 18 mai sur l’un des plus larges écrans géants du quartier de Times Square à New York. Des images et des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent cet écran qui couvre quatre étages en proie aux flammes.

Selon le porte-parole du département des pompiers de New York contacté par l’AFP, le feu a été circonscrit à 15h58 (GMT-5), soit moins d’une heure après que l’incendie a été signalé aux pompiers. Il a précisé que personne n’avait été blessé par l’incendie et que l’immeuble sur lequel le panneau d’affichage se trouve n’avait subi aucun dommage. Il a ajouté que la cause de l’incendie était pour le moment inconnue.