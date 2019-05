Tous les ministres FPÖ quittent le gouvernement autrichien

Tous les ministres du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) ont quitté le gouvernement dans le contexte du scandale de corruption, a annoncé lundi 20 mai l’Austria Presse Agentur (APA).

Selon l’agence, tous ces ministres avaient prévenu qu'ils démissionneraient si le ministre de l'Intérieur Herbert Kickl était obligé de quitter son poste.

© AFP 2019 HERBERT NEUBAUER Le ministre de l’Intérieur autrichien du FPÖ limogé en pleine tempête politique dans le pays

En pleine crise gouvernementale qui se déroule actuellement en Autriche, le chancelier autrichien conservateur Sebastian Kurz a annoncé ce lundi 20 mai le limogeage du ministre de l'Intérieur du pays Herbert Kickl du Parti de la liberté d'Autriche.

Auparavant, Heinz-Christian Strache avait annoncé sa démission des postes de vice-chancelier autrichien et de président du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ). Il est visé par un scandale à cause d'une vidéo publiée le 17 mai par les médias allemands Der Spiegel et Süddeutsche Zeitung et prise secrètement à Ibiza avant les élections législatives autrichiennes de 2017. Elle montre Heinz-Christian Strache à côté d'une femme blonde.

D'après ces médias, il s'agit de la nièce d'un oligarque russe à qui il a proposé des contrats gouvernementaux en échange d'un soutien financier à son propre parti en vue des élections.

Heinz-Christian Strache assure toutefois que la femme en question est citoyenne lettonne et non russe. Il reconnaît avoir commis «une erreur», en précisant ne pas vouloir «fournir un prétexte pour affaiblir la coalition» formée en décembre 2017.