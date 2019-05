Des chrétiens, musulmans et juifs plantent ensemble des oliviers en signe de fraternité

Des oliviers ont été plantés en signe de fraternité et de paix devant des églises, mosquées et synagogues à Lyon, Bruxelles et dans plusieurs villes marocaines, a indiqué le HuffPost Maghreb. Des centaines de jeunes se sont réunis pour cette fête de l’amitié des religions.

Afin de célébrer la fraternité entre les peuples et les différentes religions, l’association de jeunes Morocco L’Ghedd a proposé l’initiative de planter des oliviers dans le cadre du projet Plantons la Fraternité, rapporte le HuffPost Maghreb.

© Sputnik . Sergey Malgavko Le champagne pour le gagnant de la Première ligue annulé «par respect pour les musulmans»

Le 17 mai, de multiples arbres, emblèmes de paix et de réconciliation, ont été plantés dans les cours d’églises, de mosquées et de synagogues de plusieurs pays comme symbole de l’amour entre les trois religions monothéistes. Des centaines de jeunes musulmans, chrétiens et juifs ont participé à cette initiative qui a eu lieu dans les villes de Lyon, Bruxelles, Fès, Essaouira, Marrakech, Rabat, Casablanca et Oujda.

Ahmed Ghayat, membre de ce collectif, a indiqué sur Facebook: «16 ans après les attentats de Casablanca, la mort atroce de Maren et Louisa et ces centaines de victimes du terrorisme à travers le monde, musulmans, juifs et chrétiens du royaume ont envoyé un signe fort: nous sommes là et nous ferons triompher la fraternité».

À Casablanca, selon une vidéo diffusée par M.Ghayat, l’imam Si Omar El Mrini et le rabbin Sebag se sont faits une accolade lors de cet événement. «Que ces images de paix remplacent les images de violence sur tous les réseaux sociaux», indique la légende accompagnant la vidéo.

Otmane Mazzine, président de l’association Moga’Jeunes ayant également participé à cette initiative, a déclaré dans une allocution de circonstance que ce projet aidait à faire vivre la fraternité et à mettre en avant les valeurs du vivre ensemble, de respect mutuel et de paix.