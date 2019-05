20 roquettes tirées par des terroristes sur Hama, des morts et des blessés

Au moins quatre civils ont été tués et sept autres blessés, ce samedi 25, mai par des tirs de roquettes terroristes dans le nord du gouvernorat syrien de Hama, a annoncé le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, Victor Kouptchichine.

«Le 25 mai au matin, les membres du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham* [ancien Front al-Nosra*, ndlr] ont ouvert le feu depuis la zone de désescalade d'Idlib en utilisant des lance-roquettes multiples. Ils ont pris pour cible les localités d'Aïn-el-Krum et de Skalbia dans le nord du gouvernorat de Hama. Les terroristes ont tiré au moins 20 roquettes. Au moins quatre civils ont été tués et sept autres blessés», a indiqué M.Koutchichine lors d’un point presse.

Selon lui, ces dernières 24 heures les radicaux ont également tiré sur de nombreuses autres localités dans les gouvernorats de Hama et de Lattaquié, dont certaines ont été attaquées à plusieurs reprises.

© REUTERS / Ammar Abdullah Défense russe: les terroristes créent une structure pour diffuser des fakes sur les attaques chimiques en Syrie

Vendredi soir, les militaires syriens ont repoussé une attaque de plus de 200 radicaux dans le nord du gouvernorat de Hama. Les assaillants étaient équipés de deux chars, d’un blindé de combat d’infanterie et de 13 pickups armés de mitrailleuses de gros calibre. L’armée syrienne a éliminé plus de 50 djihadistes et détruit un char, le blindé et cinq pickups, a précisé le général Kouptchichine.

Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie appelle toujours les chefs des radicaux à renoncer aux provocations armées et à contribuer au rétablissement de la paix dans les régions qu’ils contrôlent, a ajouté le responsable.

*Organisation terroriste interdite en Russie