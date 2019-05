Des élèves-officiers américains testent un char soviétique T-34 en Ouzbékistan (vidéo)

Un groupe d’élèves du corps d’entraînement des officiers de réserve des Forces armées des États-Unis a visité des établissements d’enseignement militaire d’Ouzbékistan, est-il indiqué sur le site Internet du ministère de la Défense de la République.

La vidéo de leur séjour, comprenant leur essai à bord du célèbre char soviétique T-34, a été postée sur YouTube.

Dans le cadre de leur programme de visite, les futurs officiers américains sont allés, en particulier, à l’École supérieure de char de Tchitchik, où sur le polygone d’essais, ils se sont vus proposer de manœuvrer un de ces véhicules de légende.

Pendant les trois semaines de leur séjour, les élèves-officiers de réserve échangeront leurs expériences avec des cadets ouzbeks et apprendront la culture et l’histoire d’Ouzbékistan. De plus, ils participeront à la formation théorique et aux exercices pratiques.