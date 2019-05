Et si «Shinzo Abe» n’était pas le nom correct du Premier ministre japonais?

Le gouvernement japonais a lancé un appel international pour nommer le Premier ministre nippon «Abe Shinzo», et non «Shinzo Abe» comme la plupart des médias et organisations occidentaux ont pris l’habitude d’écrire et de prononcer.

En effet, il existe une différence culturelle passée inaperçue pour les Occidentaux : le prénom est placé après le nom de famille au Japon, alors que le processus inverse est utilisé dans beaucoup de pays.

Comme «Abe» est un nom de famille et «Shinzo» un prénom, le gouvernement nippon a demandé de présenter le Premier ministre actuel à l’instar du Président chinois Xi Jinping et du Président sud-coréen Moon Jae-in.

Il s’avère que cette correction avait déjà été réclamée en 2000, affirme le journal japonais Yomiuri Shimbun. L’agence des affaires culturelles nippone l’avait demandé auprès des organisations internationales: «Tout le monde devrait être conscient de la diversité linguistique et culturelle de l’humanité et en tirer parti».