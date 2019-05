Un Britannique qui vit en France va promouvoir le Brexit au Parlement européen

L'homme d'affaires écossais Brian Monteith vit à Trévien dans le département du Tarn, dans le sud-ouest de la France. Pourtant, il vient d'être élu député européen pour le nord-est de l'Angleterre au sein du parti du Brexit, rapporte The Local.

Une fois élu, M. Monteith s'est défendu sur Twitter contre les accusations d'hypocrisie portées contre lui. On lui reproche notamment d’user de son droit à la liberté de déplacement tout en cherchant à en priver ses concitoyens.

Il a ainsi assuré au journal britannique The Guardian qu'il envisageait de rentrer au Royaume-Uni pour assumer ses nouvelles fonctions au Parlement européen.

«En fait, j'étais déjà en train de déménager au Royaume-Uni lorsque j'ai été invité à poser ma candidature», a-t-il expliqué. «Le fait que la France soit mon adresse de résidence principale n’est pas important».

Il a été membre du Parlement écossais entre 1999 et 2007 et est actuellement directeur de la communication du thinktank pro-Brexit Global Britain et éditorialiste pour le journal The Scotsman.