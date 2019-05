Mariage avec Fiat Chrysler, Renault Arkana… la direction de Renault Russie se confie à Sputnik

Après la première mondiale de la Renault Arkana à Moscou, qui a été spécialement conçue pour la Russie, le groupe Renault ne s’arrêtera pas là et continuera à se développer sur le marché russe avec d’autres modèles et une exportation à venir vers les marchés étrangers.

Francisco Hidalgo-Marquez, directeur marketing de Renault Russie, a parlé au micro de Sputnik de la stratégie de la marque, du fait qu’elle n’a pas vocation à devenir une marque haut de gamme, ainsi que de la nouvelle collaboration possible avec Fiat Chrysler.

© Photo. Renault Russie Francisco Hidalgo-Marquez, le directeur marketing de la filiale Renault en Russie

«Je pense que cette voiture ne restera pas uniquement en Russie», suppose Francisco Hidalgo-Marquez.

Et de poursuivre:

«La Russie sera un des premiers pays à la fabriquer et à la commercialiser. Ensuite, on l’exportera dans des pays de la CEI. Une autre version de ce modèle sera fabriquée en Corée du Sud pour le marché local et le reste de l’Asie», a détaillé le directeur marketing.

Interrogé sur le mariage possible entre Renault et Fiat Chrysler, Francisco Hidalgo-Marquez reconnaît que l’intérêt émis par le constructeur italo-américain est «flatteur».

«Fiat est officiellement intéressé et Renault étudie sa proposition. [...] On est très attractifs parce que l’on est dans une position très forte pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies et les véhicules électriques. On est leader en Europe. Donc, c’est normal et c’est même flatteur de voir que des grands groupes comme Fiat Chrysler s’intéressent à Renault et souhaitent rejoindre l’alliance.»

L’interlocuteur de Sputnik a également expliqué les autres raisons des discussions d’une collaboration, voire la fusion future entre les deux marques. En effet, il estime que «pour être compétitif, il faut être gros».

© Sputnik . Alexeï Koudenko Le Maroc sur la plus haute marche du podium des ventes Renault en Afrique en 2018

«Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui sur le marché mondial de l’automobile, les volumes comptent. Et donc, pour être compétitif, avec tous les investissements qu’il faut faire dans les véhicules électriques, dans les véhicules autonomes, dans les nouvelles technologies, pour être compétitif, il faut être gros. Ainsi, des regroupements se feront certainement avec d’autres marques sur le plan mondial.»

Il est également revenu sur les expériences et projets précédents de la marque:

«Tout ce qu’on a réussi à créer avec Nissan et maintenant Mitsubishi, avec Lada, avec Dacia, avec toutes les marques, nous a permis d’être extrêmement compétitifs.»

© Photo. Renault Renault Arkana

Évoquant l’importance du volume sur le marché de l’automobile, le directeur marketing du groupe Renault Russie a tenu à souligner que Renault n’était pas une marque haut de gamme et n’avait pas l’intention de l’être, mais préférait collaborer avec des constructeurs automobiles déjà engagés dans le secteur premium, mentionnant notamment Infiniti et des modèles Mitsubishi.

«On a l’avantage de faire partie d’une alliance avec beaucoup de marques, dans laquelle on a d’autres marques qui sont plus adaptées au haut de gamme. On a des marques comme Infiniti, on a quelques modèles Mitsubishi. Renault veut vraiment se positionner sur le marché de masse, ce qu’on appelle le mass market, sur lequel on pense être légitime, sur lequel Renault est une référence en Europe. On est l’un des leaders en Europe et dans beaucoup de pays on est numéro un sur ce marché-là», a-t-il conclu.