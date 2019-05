Les USA maintiennent leurs polygones nucléaires en état opérationnel, selon la diplomatie russe

Les États-Unis ont leurs polygones nucléaires en état de disponibilité opérationnelle, selon Mikhaïl Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès de plusieurs organisations internationales à Vienne, qui a accordé un commentaire à Sputnik.

«L’actuelle administration des États-Unis, il y a plus d’un an, a déclaré officiellement qu’elle ne ratifierait pas le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. De plus, Washington a décidé de garder ses sites d'essais nucléaires prêts pour une éventuelle reprise des essais nucléaires. Maintenant, afin de ne pas faire l'objet de critiques, les Américains cherchent à faire porter le chapeau à la Russie. Je ne pense pas que cette méthode vile marchera», a lancé Mikhaïl Oulianov.

Auparavant, Robert Ashley Jr., directeur de l'agence de renseignement du Pentagone, avait accusé la Russie de violer le moratoire sur les essais nucléaires et de continuer à développer son potentiel nucléaire.

Les États-Unis contrairement à la Russie ont refusé de ratifier le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN), en continuant toutefois d’accuser Moscou de violer ce dernier.