Un navire de commandement US est entré en mer Baltique

L’USS Mount Whitney de l’US Navy a été repéré dans la mer Baltique par le site Web Marine Traffic, lequel permet de suivre en direct le trafic maritime à travers le monde.

Il participera aux manœuvres navales de l’Otan Baltops (Baltic Operations) 2019, qui auront lieu du 9 au 21 juin au large de l’Allemagne, de la Pologne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Suède et du Danemark.

Les exercices se dérouleront avec la participation de 18 membres et partenaires de l’Otan et engageront 12.000 militaires, 44 bâtiments de guerre et plus de 40 avions et hélicoptères.

Le programme comprendra des opérations de débarquement, de lutte antinavires et antisous-marins, ainsi que de défense antiaérienne.

Ces dernières années, la Russie a fait état d’une activité sans précédent de l’Otan à ses frontières occidentales. L’Alliance étend ses initiatives, les qualifiant de «dissuasion de l’agression russe».

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, avait précédemment déclaré que Moscou ne représentait aucune menace pour personne, mais qu’il retiendrait les actions potentiellement dangereuses pour ses intérêts. Le chef d’état-major des Forces armées russes, Valéri Guérassimov, avait lui aussi appelé l’Otan à arrêter ses activités militaires près des frontières russes pour apaiser les tensions.