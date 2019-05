Construit en France, le satellite russe le plus puissant mis en orbite avec succès (vidéo)

Le satellite Yamal-601 de l'opérateur russe Gazprom Space Systems (GSS) a été mis en orbite jeudi 30 mai à 20h42 (heure de Moscou) par une fusée Proton M/Breeze M depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Parmi tous les satellites de communications russes, celui-ci possède la bande passante la plus puissante.

L’entreprise franco-italienne Thales Alenia Space, basée à Toulouse et Cannes, est le concepteur du Yamal-601, qu’elle a ensuite livré à l’opérateur russe Gazprom Space Systems (GSS).

Le satellite Yamal-601 remplacera le Yamal-202 à la position orbitale 49°E et assurera la livraison des services économiques et d’accès à Internet en bande K. Sa zone de couverture s’étendra sur une partie importante de la Russie et de l’Europe, des pays des CEI, de l’Asie du Sud-Est et du Proche Orient.

Une fois le satellite mis en orbite, le directeur général de Roscosmos, Dmitri Rogozine, a publié sur Twitter une photo de la fusée accompagnée de la légende «Proton-M est un mec sérieux»:

"Протон-М" - мужик серьёзный pic.twitter.com/34Yz6c4K9g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 mai 2019

Il s’agit du premier lancement réalisé par une fusée Proton-M et du quatrième lancement de fusée depuis le 1er janvier 2019 et le cosmodrome de Baïkonour.