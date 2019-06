Le repas de fin du ramadan dans une synagogue singapourienne a réuni juifs et musulmans

L’union des différentes confessions, notamment juive et musulmane, présentes à Singapour a été illustrée par leur participation, dans la plus ancienne synagogue de Singapour, à l’iftar, le repas de fin de jeûne des musulmans.

Dans la plus ancienne synagogue de Singapour, Maghain Aboth, près de 130 personnes, dont des juifs et des musulmans, se sont réunis le 4 juin afin de partager le repas d’iftar, relate la chaîne d'informations israélienne i24news.

Cet évènement a été organisé grâce à un partenariat entre le Jewish Welfare Board, une organisation inter-religieuse et l'ONG Roses of Peace. Dans le cadre de ce dîner de fin de jeûne, pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le mois du ramadan, se sont rassemblés des dirigeants de communautés et de jeunes ambassadeurs.

Le grand rabbin de Singapour, Mordechai Abergel, a salué les liens d’amitié profonde célébrés lors de cet événement et qui ont réuni des communautés de confessions religieuses différentes.

«Quand les Juifs et les Musulmans se réunissent, c'est une occasion vraiment spéciale», a-t-il dit, cité par i24news.

Selon la chaîne, des représentants d'autres confessions, y compris des zoroastristes et des sikhs, étaient également présents.

«Peu importe la quantité de tensions qui peuvent surgir de temps à autre entre Juifs et Musulmans, dans certaines situations, il est éminemment possible de trouver un terrain d’entente et de construire ensemble les fondements d’une grande amitié», a conclu le rabbin Abergel.