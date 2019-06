Des aéronefs survolent Portsmouth pour célébrer le 75e anniversaire du Débarquement (vidéo)

Un spectacle aérien se déroule à Portsmouth pour célébrer le 75e anniversaire du Débarquement. Un défilé aérien de la Royal Air Force, mêlant avions modernes et Spitfire, avion emblématique de la Bataille d'Angleterre, est au programme.

Des aéronefs survolent Portsmouth pour célébrer le 75e anniversaire du Débarquement.

Des dirigeants mondiaux et 300 vétérans ont donné mercredi 5 juin à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, le coup d'envoi des célébrations du 75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944.

Portsmouth avait été le port de départ pour Sword Beach, la plage normande la plus à l'est des cinq choisies pour le Débarquement des Alliés en Normandie, plus grande opération de l'histoire de ce type en nombre de navires engagés.

Au soir du 6 juin 1944, plus de 150.000 Alliés avaient pris pied sur le sol français, dont plus de 10.000 étaient tués, blessés ou avaient disparu, selon les chiffres du Mémorial de Caen.