Pékin et Moscou dévoilent le montant de leurs échanges et misent sur la dédollarisation

Les échanges entre les deux pays ont franchi la barre des 100 milliards de dollars, a annoncé Xi Jinping, tout en ajoutant que les deux pays envisageaient d’augmenter davantage ce volume. Qui plus est, des accords ont été conclus pour développer les transactions en roubles et en yuans.

Lors des négociations entre Vladimir Poutine et Xi Jinping tenues le 5 juin à Moscou, les deux chefs d'État ont abordé, entre autres, la question du règlement des échanges commerciaux en devises nationales, traçant la route à la dédollarisation.

«La Russie et la Chine ont l’intention de développer les paiements des transactions en devises nationales. Des accords intergouvernementaux viennent d'être conclus, dans le but de développer davantage l'utilisation du rouble et du yuan dans les échanges bilatéraux, ainsi que d'assurer des services bancaires ininterrompus pour les transactions dans des conditions d'instabilité des marchés mondiaux», a expliqué Vladimir Poutine.

Les échanges entre les deux pays ont atteint 100 milliards de dollars, a déclaré après les négociations le dirigeant chinois.

«Nous notons avec satisfaction qu'avec les efforts conjoints des parties dans tous les domaines, notre coopération se développe de manière dynamique et fructueuse. Le commerce bilatéral a déjà battu un nouveau record historique et passé la barre des 100 milliards de dollars. La qualité de notre coopération s’améliore. Les projets stratégiques dans les domaines de l’énergie, des investissements, de l’espace et de l’aviation se réalisent avec succès», a exposé Xi Jinping.

Selon ses dires, les deux Présidents se sont mis d’accord pour continuer à travailler sur l’Initiative route et ceinture. Ils visent également à largement développer la coopération régionale.

Les négociations entre les deux chefs d'État ont résulté sur la signature d’un communiqué commun affirmant la proximité des vues des deux pays sur la plupart des questions de l’agenda international.