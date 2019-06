«Rien d’extraordinaire»: Nicolas Sarkozy aperçu en train de faire du jogging à Saint-Pétersbourg (vidéo)

Le 5 juin, Nicolas Sarkozy a été filmé dans le jardin Mikhaïlovsky de Saint-Pétersbourg en train de faire du jogging. La vidéo a été partagée sur Facebook par un utilisateur.

«Rien d'extraordinaire. Juste l'ancien Président français Nicolas Sarkozy qui fait du jogging à Saint-Pétersbourg dans la soirée», a-t-il écrit.

Comme l’avaient déjà fait remarquer des journalistes, Nicolas Sarkozy aime le jogging et court chaque semaine l’équivalent d’un marathon. Il avait confié en 2018 au Figaro qu’une telle activité sportive à l’étranger lui permettait de «sentir» la ville en courant

L'ex-Président français est arrivé à Saint-Pétersbourg pour participer au Forum économique international qui y débute le 6 juin. Plus de 150 événements sont prévus autour de 1.000 modérateurs et intervenants sur des sujets économiques aussi divers que l’écologie et le secteur de l’énergie. La délégation française est l’une des plus importantes cette année.