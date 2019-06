À l’occasion du 75e anniversaire du «D-Day», Macron remercie en anglais les vétérans pour avoir libéré la France

La France célèbre jeudi 6 juin le 75e anniversaire du Débarquement allié sur les plages de Normandie en présence de Donald Trump, Emmanuel Macron, et de plusieurs vétérans centenaires. Lors de son discours à Colleville-sur-Mer, Emmanuel Macron a remercié en anglais les vétérans pour avoir libéré la France.

«We know what we owe to you veterans. Our freedom [en français, «Nous savons ce que nous vous devons, vétérans. Notre liberté», ndlr.]», a déclaré le Président.

​Déjà en français, Emmanuel Macron a déclaré: «Aujourd'hui, la France n'oublie pas. La France n'oublie pas tous ces combattants à qui elle doit de vivre libre».

"La France n'oublie pas": Emmanuel Macron s'exprime lors du 75ème anniversaire du débarquement pic.twitter.com/4ESXL8oFSz — BFMTV (@BFMTV) 6 июня 2019 г.

​

Détails à suivre