Melania Trump fait chavirer le cœur d’un vétéran de 93 ans lors des commémorations du Débarquement en Normandie (vidéo)

En déplacement à Portsmouth pour les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement des alliés en Normandie, Donald et Melania Trump ont participé à la cérémonie en compagnie d’autres chefs d’État et de leurs épouses, dont la reine Élisabeth II et la famille royale, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May et Justin Trudeau.

Lorsque le couple Trump a salué l’un des vétérans invités aux commémorations, Thomas Cuthbert, 93 ans, ce dernier s’est confié en regardant la femme du Président américain:

«C’est une très belle femme, n'est-ce pas ? Ah, si j'avais vingt ans de moins…»

93-year-old D-Day veteran flirts with Melania Trump! pic.twitter.com/E32VVQqIEO — Mrs. M ☀️ (@MrsMogul) 5 juin 2019

Les propos du vétéran ont fait sourire le couple présidentiel, Donald Trump serrant fermement la main à M.Cuthbert:

«Vous pouvez le faire. Ce n'est pas une question d'âge!»

Portsmouth a été le port de départ pour Sword Beach, plage normande la plus à l'est des cinq choisies pour le Débarquement des Alliés en Normandie, la plus grande opération de l'histoire de ce type en nombre de navires engagés, qui a eu lieu le 6 juin 1944.

Au soir du 6 juin 1944, plus de 150.000 Alliés avaient posé le pied sur le sol français, dont plus de 10.000 ont été tués, blessés ou portés disparus, selon les chiffres du Mémorial de Caen.