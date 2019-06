Initiative de Poutine et de Macron pour le dialogue franco-russe: le dialogue de Trianon a «pris son élan»

Pierre Morel, ex-ambassadeur de France en Russie et co-président du dialogue de Trianon entre la France et la Russie à l’initiative des Présidents français et russe, a dressé dans une interview à Sputnik, en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg, le bilan des deux premières années d’existence de cette plateforme.

Le dialogue de Trianon est une plateforme d’échange entre la France et la Russie créée par la volonté d’Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en 2017. L’objectif est de rapprocher les peuples de France et de Russie.

Pierre Morel, diplomate français et ex-ambassadeur de France en Russie, russophone, a été désigné co-président de cette institution. Présent lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg afin de parler des résultats obtenus en deux ans, il a expliqué à Sputnik la situation actuelle.

«En deux ans, nous avons organisé des dizaines d’événements, soit à notre initiative soit avec notre soutien. Tout ceci vient d’un cadre qui a commencé il y a juste deux ans sur décisions des dirigeants [Macron et Poutine, ndlr]. Nous avons rencontré les deux Présidents lors de la précédente édition du Forum de Saint-Pétersbourg.», explique-t-il.

Il estime que l’initiative a démarré de manière positive et construite, indiquant qu’«on est encore tout jeune, mais en deux ans c’est une période de croissance. Nous avons pris notre élan».

Globalement, le dialogue de Trianon organise «tous les mois un, deux, trois événements pour élargir notre public».

Le public visé avait été expliqué par Emmanuel Macron en 2017 lors de la présentation de cette nouvelle plateforme d’échange.

«Permettre à notre jeunesse, nos acteurs économiques, culturels, nos penseurs de dialoguer, de se rapprocher et de surmonter les éventuelles incompréhensions», expliquait alors le Président français.

Cette année, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, surnommé le Davos russe, a lieu du 6 au 8 juin. Plus de 150 événements sont prévus autour de 1.000 modérateurs et intervenants sur des sujets économiques aussi divers que l’écologie et le secteur de l’énergie. Un an après la visite d’Emmanuel Macron à cet événement annuel, la délégation française est l’une des plus importantes.