Le Président ukrainien ironise à propos de la Rada

En s’adressant aux Ukrainiens sur la chaîne de télévision 112 Ukraine, le Président Volodymyr Zelensky s’est félicité de sa décision de dissoudre la Rada (Parlement) et a remercié les députés de ne pas induire en erreur la population et de lui faciliter la tâche en prévision des élections du 21 juillet prochain.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié en direct la Rada suprême, laquelle, selon lui, n’a rien fait pour améliorer son image en prévision des élections législatives du 21 juillet et a donc confirmé sa décision de la dissoudre.

«Les députés, qu’est-ce qu’ils ont fait depuis? Ils ont gardé le système majoritaire, leur immunité, les anciens ministres, ils ont gardé la possibilité de ne pas répondre pour enrichissement illégal… Merci, par votre travail fructueux vous prouvez au pays que la décision sur la dissolution de la Rada a été juste», a ironisé l’ancien humoriste.

Le Président ukrainien a également remercié les députés de ne pas induire en erreur la population, de ne pas essayer de séduire les électeurs et de rester tels qu’ils l’avaient été.

«Vous confirmez tous les propos qui vous ont été adressés par les citoyens: ils sont tous mérités. Le niveau de votre popularité était de 4% et je vous remercie de ne pas vous arrêter et de vous enliser encore plus profondément», a-t-il renchéri, ajoutant que les électeurs voyaient et comprenaient tout et qu’ils s’exprimeraient le 21 juillet.