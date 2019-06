Des centaines de milliers de manifestants à Hong Kong, la police fait usage de gaz, selon la TV

Les forces de l’ordre hongkongaises ont fait usage de gaz poivre et lacrymogène ainsi que de matraques dans la nuit du 9 au 10 juin, afin de disperser la très importante manifestation contre la loi sur l’extradition qui faciliterait l’extradition de suspects vers la Chine continentale, annonce la société d’audiovisuel public hongkongaise RTHK (Radio Television Hong Kong).

La manifestation avait rassemblé plus d’un million de personnes, d’après le journal South China Morning Post qui se réfère aux organisateurs de l’événement. La police parle quant à elle de quelque 240.000.

Huge protest in Hong Kong yesterday against extradition law pic.twitter.com/d0atXDEqlx — hamdan.abdullah8 (@hma4700) 9 juin 2019

​La situation était d’abord calme: les participants ont défilé du parc Victoria, au nord de l'île de Hong Kong, jusqu’au quartier gouvernemental, au centre.

​Ils ont dénoncé l’amendement à la loi sur l’extradition dont le Conseil législatif (LegCo) de Hong Kong débattra à partir du 12 juin.

​Selon les manifestants, ce projet de loi signifie «la mort de l’autonomie» de Hong Kong puisqu’il fait perdre au territoire une partie de son exception juridique.

Selon RTHK, après minuit, certains participants n’ont pas voulu se disperser et ont essayé de prendre d’assaut le Conseil législatif. D’après South China Morning Post, ils ont jeté des bouteilles contre les forces de l’ordre et commencé à construire des barricades avec des poubelles et des panneaux de signalisation. La police a installé des barrières métalliques pour contenir la foule et a utilisé des gaz poivre et des matraques . Plusieurs journalistes et au moins deux policiers ont été blessés, d’après le média. La police a interpellé une dizaine de personnes.

L’amendement à la loi sur la question des extraditions, qui a suscité de vives discussions dans la société hongkongaise et a provoqué des actions de protestation, vise à simplifier les procédures permettant d’envoyer des suspects vers des pays ou territoires tiers comme la Chine continentale, Macao et Taïwan, en plus des 20 pays avec lesquels Hong Kong dispose déjà de conventions d’extradition.