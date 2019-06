Règlements en euro et en rouble entre l’UE et la Russie: «Mettre fin à l’hégémonie du dollar est une bonne chose»

Qualifiant de «surréaliste» le fait que l’Union européenne et la Russie utilisent systématiquement le dollar lors de leurs transactions, l’eurodéputé Thierry Mariani a apprécié dans une interview à Sputnik l’idée de la Commission européenne et du gouvernement russe de créer un groupe de travail pour passer aux règlements en rouble et en euro.