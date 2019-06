Poutine commente les rumeurs sur des cyberattaques préparées par les USA contre le système énergétique russe

Répondant à la question concernant la récente publication du New York Times qui prétend que les services secrets des États-Unis avaient effectué de nombreuses intrusions dans les systèmes électriques russes, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie mettait en place des actions concrètes pour se protéger contre toute attaque informatique.

«Le monde moderne est très interconnecté et interdépendant. Nous avons entendu parler de cet article paru dans le New York Times et nous avons vu la réaction du Président [Trump, ndlr] qui les traitait de traîtres [les journalistes, ndlr]. Je ne sais pas comment l'interpréter. Ont-ils dévoilé une véritable information? Ou était-ce une intox? De toute façon, nous devons réagir d’une manière ou d’une autre et devons comprendre de quoi il est question», a-t-il souligné.

Le Président a souligné que Moscou avait, à plusieurs reprises, proposé aux États-Unis d’«entamer un dialogue pour élaborer des règles de cybersécurité» dans le domaine des infrastructures critiques et dans celui des médias, mais qu'il n’avait reçu aucune réponse raisonnable.

«En ce qui concerne nos infrastructures critiques, y compris le domaine énergétique, nous devons bien sûr réfléchir à la façon de nous protéger contre toute attaque informatique, contre tout impact négatif. Non seulement nous y réfléchissons, mais nous mettons en place des actions concrètes», a ajouté Vladimir Poutine.

Le 16 juin, Donald Trump a démenti les informations publiées par le New York Times, lequel affirme que les États-Unis intensifient leurs cyberattaques contre le réseau électrique russe tout en mettant en garde Vladimir Poutine et en montrant comment l'administration Trump utilise les nouvelles autorités pour déployer des cyberoutils de manière plus agressive.

Le Président a qualifié cet article de «haute trahison» en ajoutant: «ce sont de vrais lâches et sans aucun doute, des ennemis du peuple!»