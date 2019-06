Des Allemands préoccupés par le possible déploiement d’armes nucléaires sur une base US

Pour la cinquième année consécutive, des protestations de masse auront lieu les 23 et 30 juin près de la base aérienne américaine de Ramstein, dans le nord de l’Allemagne, a fait savoir le co-organisateur de l’action, l’avocat Reiner Braun. D’après lui, des milliers d’activistes sont préoccupés par une éventuelle guerre en Iran et par le rôle que la base de Ramstein pourrait y jouer.

«Nous voulons augmenter le degré de discussion sur le déploiement des armes nucléaires jusqu’à ce que ce sujet ne soit même plus abordé. C’est une politique de paix préventive», a déclaré à Sputnik M.Braun.

Il a mentionné que des politiciens conservateurs, dont la ministre de la Défense Ursula von der Leyen, «disent sans hésiter qu’après la fin du FNI (le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire), le développement de tous les événements est possible, ce qui peut signifier un nouveau déploiement d’ogives nucléaires». Selon l’avocat allemand, la base de Ramstein a encore «la capacité technique pour le déploiement d’armes nucléaires», en plus d’un «emplacement géographique centrale»:

«Il est très probable que si les armes nucléaires doivent être redéployées en Europe, ce sera à Ramstein».

Les manifestants, dont certains hommes politiques allemands, envisagent d’encercler la base sans l’approbation des autorités, comme lors des années précédentes. Ils stationneront pendant une semaine sur le terrain et y organiseront un congrès international ainsi qu’un festival de la paix.

La base aérienne américaine et de l’Otan située à Ramstein compte environ 15.000 militaires et 30.000 spécialistes civils. C’est l’une des deux bases sur le territoire allemand qui disposerait d’ogives nucléaires. Le 603e centre des opérations aériennes et spatiales, qui y a été déployé en 2011, coordonne et dirige les opérations des drones américains en Afghanistan, en Irak, en Somalie, au Yémen et au Pakistan.