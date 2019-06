L’Arabie saoudite propose aux étrangers la résidence Premium

Un nouveau type de permis de séjour, la résidence Premium, sera délivré par Riyad à «ceux qui souhaitent s'installer ou investir dans le Royaume d'Arabie saoudite» et leur permettant de venir librement et un nombre illimité de fois dans le pays, a annoncé l’Agence de presse saoudienne.

L'Arabie saoudite a donné le coup d’envoi, dimanche 23 juin, à un nouveau programme d'octroi de permis de séjour, a annoncé l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Le pays propose deux types de permis de séjour: une résidence permanente avec un paiement unique à vie et une résidence Premium avec paiement annuel. Les demandes doivent être adressées par le biais de la plateforme numérique SAPRC.

1▫️Le titulaire de la #résidence_premium en #Arabie_Saoudite bénéficie:



- Résidence dans le royaume avec sa famille.

- Visas de visite pour les parents, tel que déterminé par la réglementation.

- Recrutement de travailleurs domestiques en fonction de leurs besoins.

Les nouveaux permis sont essentiellement destinés aux étrangers prêts à investir dans le pays qui espère ainsi diversifier son économie. Le centre qui les délivrera est une structure financièrement et administrativement indépendante relevant du Conseil des affaires économiques et du développement (CAED), a noté l’agence.

La résidence Premium permettra aux étrangers de venir librement et un nombre illimité de fois en Arabie saoudite, de travailler dans des sociétés privées, d’acheter des biens immobiliers et des moyens de transport. Pour obtenir un tel document, le demandeur doit avoir un passeport non périmé, être âgé de plus de 21 ans, disposer de documents confirmant la présence de moyens financiers et, en cas de présence dans le royaume, un permis de séjour établi et un bilan médical.

Le gouvernement saoudien a approuvé le statut de résidence Premium «pour ceux qui souhaitent s'installer ou investir dans le Royaume d'Arabie saoudite», a souligné SPA.

Pour diversifier son économie et atténuer sa dépendance au pétrole, l'Arabie saoudite passe d'une économie de rente à un modèle économique d'ouverture. Aussi, le tourisme serait en passe de devenir un secteur privilégié par le Royaume et le pays forme d’ores et déjà des guides multilingues.