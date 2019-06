Concours Stenine: les internautes peuvent voter pour leur photo préférée

Le vote pour la meilleure photo de la short-list 2019 du concours Stenine est ouvert jusqu'à 22:59 (heure de Paris) le 31 juillet.

Pour y participer, il suffit d'avoir un profil sur l'un des réseaux sociaux suivants: VKontakte, Facebook, Twitter ou le service chinois Weibo. Le vainqueur du vote en ligne sera annoncé le 1er août, et l'auteur de la photo la plus populaire sur internet recevra un diplôme du concours.

Selon la superviseuse du concours Stenine , Oksana Oleinik, responsable du service des projets visuels de l'agence Rossiya Segodnya, le vote en ligne, qui, avec la tournée d'exposition internationale, est déjà devenu une bonne tradition du concours et se déroule pour la quatrième fois, confirme chaque année non seulement l'intérêt grandissant des spectateurs du monde entier pour la photo, mais également son niveau élevé.

«Le flux médiatique actuel est un monde global d'images visuelles qui ne nécessitent pas d'être traduites pour les percevoir. Les amateurs de photo deviennent de plus en plus nombreux chaque année à travers le monde, et le spectateur devient plus sélectif. Il ne veut plus simplement voir une belle image, mais l'histoire derrière celle-ci. Le vote en ligne est toujours une intrigue: comment le choix des internautes concordera-t-il avec la décision du jury professionnel? Va-t-il coïncider? Nous saurons début août quels travaux ont le plus plu aux spectateurs dans la short-list de 2019, et en septembre déjà les prix seront remis par le jury international professionnel. Et, évidemment, nous dévoilerons le secret principal: le gagnant du Grand Prix.»

Les vainqueurs du concours Stenine seront annoncés pendant une cérémonie solennelle à Moscou au début de l'automne. Au même moment sera ouverte l'exposition de leurs œuvres, qui donnera le départ de la tournée traditionnelle des lauréats du concours à travers le monde.

A propos du concours

Le Concours international de photojournalisme Andreï Stenine , organisé par l'agence de presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes - des personnes talentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté et attentives aux événements et aux hommes qui nous entourent.

