Trump en Corée du Sud: «Nous avons créé une armée tellement puissante»

En prononçant un discours devant les militaires dans la base américaine en Corée du Sud, Donald Trump a expliqué que les États-Unis possèdent la plus forte armée au monde.

Lors de son déplacement en Corée du Sud suivant le sommet du G20 à Osaka au Japon, Donald Trump a déclaré le 30 juin, lors de son discours à la base militaire américaine à Osan, que l’armée des États-Unis était la plus puissante au monde.

«Nous avons créé une armée tellement puissante, ce qui n’était pas le cas auparavant. [...] Nous sommes très fiers de vous. Personne ne pourra jamais se dresser devant nous», a lancé le Président états-unien.

En outre, il a tenu à souligner qu’il espérait ne jamais avoir à utiliser cette puissante armée.

«Il est probable, qu’ayant une armée aussi forte, nous n’ayons pas à l’utiliser.»

Après le sommet du G20 qui s’est déroulé à Osaka les 28 et 29 juin, le Président états-unien s’est rendu en Corée du Sud où il a notamment visité la zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées et a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en franchissant à pied la frontière intercoréenne et faisant quelques pas historiques en Corée du Nord.

Il s'agit de la troisième entrevue entre les deux hommes depuis leur sommet historique de Singapour en juin 2018 et la rencontre de Hanoï en février dernier.