Instagram, Facebook et WhatsApp en panne en Europe et aux États-Unis, d'après le site Downdetector.

Facebook, Instagram et WhatsApp sont tombés en panne pour de nombreux utilisateurs en Europe et aux États-Unis, a annoncé ce mercredi 3 juillet le site Downdetector qui surveille le fonctionnement des populaires sites internet.

Parmi les utilisateurs de Facebook les plus touchés on retrouve les habitants des États-Unis, des Pays-Bas, ainsi que du Royaume-Uni, de la France, de la Hongrie, de l’Allemagne, de l’Italie et de la Pologne. D’après un sondage de Sputnik, des utilisateurs de Facebook au Québec ont aussi des problèmes.

​La majorité des rapports concernant WhatsApp proviennent des utilisateurs en Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas) et en Amérique latine (Brésil, Argentine, Uruguay).

Les problèmes d’Instagram touchent avant tout les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Ukraine, la Suisse, les Pays-Bas, mais aussi la France, l’Espagne, l’Autriche et la Russie.

En France, la ville la plus touchée est Paris, viennent ensuite Lyon, Bordeaux et Nice.

Les utilisateurs de Facebook ont du mal a visionner les photos (81%), à charger le fil d’actualité (11%) de à se connecter (7%) et ceux de WhatsApp signalent surtout des problèmes d’envoi et de réception de messages (75%), de connexion (22%) et d’accès au site (1%).

Quant aux utilisateurs d’Instagram, ils n’arrivent pas à charger le fil d’actualité (89%), à utiliser le site internet d’Instagram (7%) et à se connecter à leur profil (3%).

Détails à suivre