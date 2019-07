Une présentatrice se cache sous son bureau en plein JT durant un séisme en Californie – vidéo

Grosse frayeur sur le plateau de la chaîne américaine CBS. Le puissant séisme qui a secoué vendredi soir la Californie a pris au dépourvu les présentateurs de la chaîne qui animaient à ce moment le direct.

Sans interrompre l’émission, l’animatrice, visiblement effrayée, a d’abord saisi la main de son collègue avant de disparaître sous son bureau, tout en répétant «nous serons de retour».

L'état d'urgence a été décrété samedi 6 juillet dans deux comtés du sud de la Californie à l' épicentre des deux séismes qui ont frappé la région jeudi et vendredi, dont le second est, avec 7,1 de magnitude, le plus important depuis 20 ans . Les secousses ont été ressenties jusqu'à Los Angeles et Las Vegas. Elles ont fait des dégâts dans les petites villes situées autour de l'épicentre, à environ 240 kilomètres au nord-est de Los Angeles.