Un élément radioactif utilisé pour les armes nucléaires saisi dans une voiture en Turquie

La police turque a saisi 18 grammes de californium, un matériau radioactif utilisé dans les têtes nucléaires et les centrales nucléaires, ont annoncé les autorités de la province de Bolu, dans l’ouest du pays, où s’est déroulée l’opération.

L’élément a été retrouvé dans une voiture arrêtée au niveau du parc Atatürk Orman par la police chargée de la lutte contre la contrebande et le crime organisé.

«18,01 grammes de californium, utilisé dans les têtes nucléaires et les centrales nucléaires, ont été saisis lors d’une perquisition», indique l’administration dans un communiqué. Avant de poursuivre: «Cet élément dont la valeur est estimée à 72 millions de dollars (environ 64 millions d’euros) et dont l’entrée, le transport et le stock exigent une autorisation spéciale, a été transmis au Conseil turc de l’énergie nucléaire pour une étude».

Les autorités précisent qu’une enquête a été ouverte, ajoutant que cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire.