Un sénateur russe répond à la proposition de Stoltenberg pour «sauver» le Traité FNI

En réponse à la proposition avancée la veille par Jens Stoltenberg pour «sauver» le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le sénateur russe Alexeï Pouchkov s’est adressé au secrétaire général de l’Otan. Selon l’élu, cette solution -qui consiste en l’élimination des missiles russes 9M729 dont la portée enfreint les termes du Traité FNI, d’après Washington- n’est qu’une excuse.

«Stoltenberg nous a proposé un moyen pour sauver le Traité FNI, mais il ressemble beaucoup à un prétexte. "Trop de gens aux États-Unis ont cherché un prétexte pour quitter le Traité" m’a récemment dit un expert américain réputé. Le secrétaire général de l’Otan joue le jeu pour ce trop de gens. Et les États-Unis ne veulent pas refuser des systèmes de défense antimissile en Europe?», a écrit le sénateur russe sur Twitter.

Столтенберг предложил нам способ сохранить договор о РСМД, но он выглядит как отговорка. «Слишком многие в США искали предлог для выхода из договора», - сказал мне на днях видный амер.эксперт. Генсек НАТО подыгрывает этим многим. А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 6, 2019

La solution proposée par Jens Stoltenberg à la Russie pour sauver le Traité

Le 5 juillet, le secrétaire général de l’Otan a lancé qu’il considérait que la destruction par la Russie de ses missiles 9M729 [SSC-8 selon la classification de l’Otan, ndlr] pourrait amener à une préservation de l’accord. Jens Stoltenberg a tenu à souligner que la Russie avait pu détruire ses missiles de croisière, ainsi que des missiles balistiques à portée intermédiaire en plusieurs semaines, en 1987. Selon le secrétaire général de l’Otan, «Moscou peut le refaire maintenant si la Russie veut se conformer au Traité».

L’histoire du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire

Signé en 1987 à Washington par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI/INF en anglais) est entré en vigueur le 1er juin 1988, sans limitation de durée. L’accord concerne l'élimination de tous les missiles de croisière et missiles balistiques américains et soviétiques lancés depuis le sol et ayant une portée se situant entre 500 et 5.500 km. Il est le premier traité à avoir éliminé totalement une catégorie d'armement.

La situation de nos jours

En octobre 2018, Donald Trump a annoncé que Washington comptait se retirer du Traité FNI car Moscou ne respectait pas ses engagements. En particulier, les États-Unis insistaient pour que la Russie renonce à son missile 9M729 (SSC-8) dont la portée, selon eux, enfreint les termes de l’accord.