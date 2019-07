Téhéran dit sous quelles conditions il cessera d’enrichir son uranium

L’Iran arrêtera d’enrichir de son uranium si les Européens s’acquittent de leurs engagements inscrits dans le Plan d’action global commun (JCPoA), a déclaré à Sputnik l’ambassadeur iranien en Chine Mohammad Keshavarz Zadeh.

Selon lui, après le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord , la République islamique a cherché à le maintenir en vie, mais les Européens ont échoué à tenir leurs promesses dans le cadre de l’accord.

«Si la troïka européenne tient ses promesses, notamment concernant les achats de pétrole iranien et la mise en place de mécanismes bancaires pour commercer avec l’Iran, alors l’Iran cessera d’enrichir son uranium aussi vite», a-t-il expliqué.

Téhéran a apprécié «ce que la Russie et la Chine ont fait après que les États-Unis sont sortis du Plan d’action» et s’attend désormais à ce que Moscou et Pékin fassent encore plus «pour que le Plan puisse fonctionner même sans les États-Unis».

L’Iran enrichit son uranium au-delà de ce qui lui était permis

Plus tôt dans la semaine, Téhéran a annoncé produire désormais de l’uranium enrichi à au moins 4,5%, un niveau prohibé par l’accord international de 2015 sur son programme nucléaire.

L’Iran a également exigé que les Européens prennent des mesures pour lui permettre d’exporter son pétrole et d’avoir des relations bancaires et commerciales avec le reste du monde en dépit des sanctions américaines, faute de quoi la partie iranienne avancera vers des paliers «plus forts»

Selon les experts, pour pouvoir fabriquer une bombe atomique, il faut l’équivalent d’une tonne d’uranium légèrement enrichi après obtention d’une vingtaine de kilos enrichis à 90%.