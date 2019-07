La Chine continue de se débarrasser du dollar et d'achèter de l'or en masse

Dans le contexte de sa guerre commerciale contre les États-Unis, la Chine se détache de plus en plus du dollar et achète de l'or pour le septième mois consécutif.

La Banque populaire de Chine a fait passer ses réserves d'or de 61,61 millions d'onces en mai à 61,94 millions en juin, indique le site du régulateur chinois. En tonnes, la hausse du mois dernier représente 10,3 tonnes, et en six mois elle a atteint presque 74 tonnes.

De nombreux experts sont convaincus qu'il s'agit d'une stratégie de diversification par rapport au dollar américain, notamment compte tenu de la tension commerciale entre les USA et la Chine.

L'or est un actif indépendant, c'est-à-dire qu'en cas d'interdictions visant un pays ce dernier peut toujours le vendre ou conclure un accord de troc.

Les autorités chinoises publient de nouveau chaque mois des informations sur leurs réserves d'or.

«Compte tenu de la tension dans les relations entre les États-Unis et la Chine, pas étonnant que Pékin tente de diversifier ses réserves et de réduire la part du dollar dans ses réserves», estime Howie Lee, économiste de l'Oversea-Chinese Banking Corp. à Singapour. Et d'ajouter que Pékin continuera probablement d'accroître ses réserves d'or dans les mois à venir, d'autant qu'il est encore loin d'avoir rattrapé celles des États-Unis et de l'Allemagne.

La présence d'importantes réserves d'or est également un facteur important pour l'affirmation de la Chine en tant que superpuissance.

Par ailleurs, grâce à une forte augmentation des prix de l'or le mois dernier, la valeur des réserves d'or chinoises a affiché la plus importante hausse depuis quatre ans.

Selon les prévisions de certains analystes, au total la Chine pourrait acheter près de 150 tonnes de ce métal précieux cette année.

La Russie fait également partie des acheteurs d'or les plus actifs ces dernières années.

Fin 2018, la Russie faisait partie du top-5 des plus grands détenteurs d'or et reste devant la Chine pour le moment.