Des pannes de Twitter signalées dans de nombreux pays

Des utilisateurs de Twitter ont signalé des problèmes en Europe et en Amérique, a annoncé ce jeudi 11 juillet le site Downdetector qui surveille le fonctionnement des sites Internet les plus populaires.

Parmi les utilisateurs les plus touchés on retrouve les habitants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, du Brésil et du Mexique.

Les utilisateurs du service n’arrivent pas à utiliser le site Internet (83%) et les applications mobiles sur iPhone et iPad (9%) et sur Android (6%).

Des pannes ont déjà frappé Twitter les 10, 8 et 3 juillet.

Détails à suivre