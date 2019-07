Mis sur écoute par Google? Le géant du numérique reconnaît avoir enregistré des commandes vocales

Les spécialistes de Google écoutent des commandes vocales données à Google Assistant et certains de ces clips audio sont envoyés à des experts de par le monde, a annoncé un chef de projet du géant du numérique américain dans un communiqué, l’expliquant par la nécessité d’améliorer la technologie de reconnaissance vocale.

Révélations sur des écoutes des utilisateurs

L’entreprise a ainsi réagi après que le radiodiffuseur belge VRT NWS a annoncé que certaines conversations des utilisateurs étaient enregistrées via les haut-parleurs domestiques, les smartphones et les caméras et que plus de 1.000 enregistrements ont été divulgués.

VRT NWC a déclaré que des enregistrements avaient été effectués malgré le fait que ces utilisateurs de Google Home n’avaient même pas prononcé «Ok Google», les mots nécessaires pour envoyer une commande vocale à l’appareil.

Justification invoquée par Google

Pour justifier les enregistrements en question, Google a évoqué la nécessité d’améliorer sa technologie de reconnaissance vocale.

«Il s'agit d'un élément essentiel du processus de développement de la technologie de la parole. Il est nécessaire pour créer des produits tels que Google Assistant», a déclaré David Monsees, chef de produit chez Google Search dans un communiqué.

Google a également signalé que les enregistrements audio destinés à l’analyse ne dépassaient pas 0,2% des commandes données à Google Assistant et qu’il avait interdit à ses contractants de déchiffrer les conversations entendues en fond, ainsi que les autres bruits extérieurs.