Le chef d’une agence de médias US a surestimé le budget de Sputnik et RT de 20 fois

John Lansing, PDG de l’US Agency for Global Media, a surestimé le budget de Sputnik et RT de 20 fois lors d’une allocution au Congrès américain, d’après les médias. La rédactrice en chef de Sputnik, Margarita Simonian, n’a pas tardé à commenter cette bévue.

Le budget de Sputnik et RT serait dix fois supérieur à celui de l’agence américaine des médias internationaux USAGM, a affirmé le 10 juillet John Lansing, PDG de l’USAGM, devant les membres du Congrès, surestimant ainsi les dépenses des médias russes de 20 fois, annoncent les médias.

Prié de comparer les dépenses américaines pour les médias de l’USAGM et celles de Moscou pour Sputnik et RT, M.Lansing a déclaré que la Russie dépensait «environ dix fois plus».

«Sur une vidéo, un monsieur, cheveux grisonnants et lunettes, ment au Congrès américain sur les dépenses russes pour RT et Sputnik, qui seraient 10 fois supérieures à celles des États-Unis pour la radiodiffusion. Cette année, son agence a reçu 808 millions de dollars, soit deux fois plus que les dépenses de la Russie. C’est fort: il a gonflé le chiffre de 20 fois sans sourciller. Quel talent!», a indiqué Mme Simonian sur Telegram.

Utilisant la radio, la télévision et les nouveaux médias (Internet, réseaux sociaux et autres), l’agence USAGM réunit Voice of America -avec diffusion en une cinquantaine de langues- Radio Free Europe, Radio et Television Marti à Cuba, Radio Free Asia en Asie ainsi que Alhurra TV et Radio Sawa au Moyen-Orient.

Le ministère russe de la Justice a inscrit Voice of America et Radio Free Europe sur sa liste d’agents étrangers.

Ces derniers temps, l’agence USAGM s’est retrouvée au centre de plusieurs scandales. En juin, Tomas Regalado, reporter et fils du directeur de la chaîne de télévision Marti, a notamment été accusé d’avoir diffusé une fausse information: une vidéo diffusée par plusieurs médias cubains montrerait que le journaliste a mis en scène «des tirs de mortier» le prenant pour cible au Nicaragua.

En novembre 2017, trois membres du personnel de l’antenne chinoise de Voice of America ont été limogés après qu’un milliardaire chinois en exil, Guo Wengui, a obtenu trois heures de temps d’antenne en avril 2017. La Fédération internationale des journalistes (FIJ) a demandé à Voice of America (VOA) de fournir une explication sur le licenciement des journalistes.