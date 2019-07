Le Donbass sera-t-il autonome en Ukraine? C’est le prix de la paix selon Viktor Medvedchouk

La guerre entre l’Ukraine et les régions autoproclamées du Donbass n’en finit plus. Devant l’impasse, Viktor Medvedchouk, leader de l’opposition ukrainienne, était à Strasbourg pour présenter au Parlement européen un plan de paix, avec à la clé l’autonomie du Donbass, et donc son retour en Ukraine.

Comment résoudre le conflit dans le Donbass, qui a fait plus de 13.000 morts civils, et qui dure depuis 5 années —le plus long en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale? C’est pour présenter son plan de paix que Viktor Medvedchouk, le chef de file du parti d’opposition Le Choix de l’Ukraine, proche de Vladimir Poutine, était à Strasbourg à l’invitation des députés Nicolas Bay (RN) et Nathan Gill (Parti du Brexit).

«[Mon plan] à la particularité de se fonder sur les accords de Minsk», nous explique-t-il, avant de préciser son ambition: «en fait, notre plan est un guide d’application des accords de Minsk. Nous avons utilisé les lacunes de ces derniers pour l’élaborer.» Car si les accords de Minsk de février 2015 sont en effet parvenus à restreindre les zones de guerre et l’usage de missiles, ils n’ont toutefois pas mis un terme au conflit.

© Sputnik . Viktor Medvedchouk, le chef de file du parti d’opposition Le Choix de l’Ukraine

Poussant dans le sens d’un «dialogue direct» avec les rebelles, Medvedchouk affirme: «c’est un conflit interne, Kiev doit le régler avec Donetsk et Lougansk». Alors que 75% des Ukrainiens veulent la paix, Medvedchouk estime qu’il est temps de tourner la page de l’ère Petro Porochenko, l’ancien et très va-t-en guerre Président ukrainien: «le pouvoir précédent voulait un pouvoir unitaire malgré les différentes langues, les différentes religions. Ça a échoué. Nous proposons la restauration de la confiance». Aussi Medvedchouk veut-il croire aux bonnes intentions du nouveau Président, Volodymyr Zelensky, à l’égard des régions russophones.

L’autonomie pour le Donbass

Tâchant de parvenir à un compromis acceptable par les belligérants, Medvedchouk envisage une amnistie pour les rebelles et surtout une autonomie pour la région rebelle, en échange d’un retour au sein de l’État ukrainien. Il se veut rassurant: «nous n’avons pas l’intention de bouleverser les institutions, mais d’instaurer un statut de région autonome, qui existe mais n’est pas appliqué». Aussi affirme-t-il que les autorités des régions autoproclamées, avec qui il est en lien, auraient accepté de faire de ce plan une base pour les négociations à venir.

En pratique, la future région autonome devrait, selon l’élu ukrainien, être délimitée par la ligne de front qui coupe aujourd’hui la région, c’est-à-dire correspondre aux zones non contrôlées par l’armée ukrainienne. Un choix qui pourrait frustrer les rebelles, puisque le port stratégique de Marioupol et la ville de Slaviansk sont à l’heure actuelle sous le contrôle de Kiev, bien qu’ils aient été partie intégrante des districts du Donbass avant le conflit.

«Nous essayons de résoudre des problèmes, pas d’en créer de nouveaux», explique Medvedchouk. Avant d’ajouter: «mais c’est un point à négocier, cela changera peut-être». Autre point épineux, les armées rebelles, aguerries par cinq ans d’un rude conflit. À qui les soldats et forces de l’ordre devront-elles obéir, selon le scénario de l’autonomie? «Toutes les nominations seront faites par Kiev, mais avec confirmation des autorités de Donetsk ou Lougansk», répond-il.

© Sputnik . Viktor Medvedchouk, le chef de file du parti d’opposition Le Choix de l’Ukraine (centre)

Car dans l’absolu, Viktor Medvedchouk ne propose pas un plan de fédéralisation: «les domaines régaliens dépendront du niveau national. Ce ne sera pas une confédération: ce sera l’unité nationale avec un statut spécial pour le Donbass».

Ainsi résout-il par la même occasion le problème de l’impôt. Sous-jacent à celui-ci –le refus de certains, de chaque côté de la ligne de front, de payer demain pour leurs ennemis d’hier: «la législation ukrainienne prévoit qu’une partie ira à Kiev et une partie restera sur place». Cependant, «il faut prévoir un privilège d’imposition. Nous devons créer de meilleures conditions pour reconstruire la région». Les nécessités de la période suivant le conflit pourraient donc primer: «nous pouvons prévoir qu’une plus grande partie n’aille pas à l’Ukraine mais reste sur place».

La relance économique passe selon lui par la création d’une zone franche dans le Donbass, pour notamment attirer de nouveau les investisseurs. Poumon industriel de l’Ukraine, le Donbass ne représente qu’un dixième de la population de l’Ukraine, mais un cinquième de son PIB. Une aide financière permettrait toutefois, au-delà de la reconstruction indispensable, de moderniser les infrastructures du Donbass.

L’affaire des «passeports russes» dans le Donbass

Néanmoins, ce projet de retour des Républiques autoproclamées en Ukraine n’est-il pas voué à l’échec, depuis le décret signé par Vladimir Poutine en mai dernier pour faciliter aux habitants du Donbass l’obtention de passeports russes?

«Les passeports n’influencent en rien le plan, estime Medvedchouk: c’est une partie de la réforme migratoire en Russie, ils ont libéralisé la procédure. C’est un problème différent», estime-t-il, avant de concéder une corrélation: «depuis 2014, le système migratoire ukrainien ne fonctionne plus, c’était une nécessité humanitaire pour permettre aux gens [du Donbass] de circuler».

Loin de percevoir la proposition du Kremlin comme une «provocation», comme l’a estimé l’Élysée, Medvedchouk joue donc aussi la carte de la conciliation avec le voisin russe... malgré la Crimée.

Réputé proche du Kremlin, Medvedchouk a en effet toujours estimé que la presqu’île, rattachée à la Russie au printemps 2014, était une terre ukrainienne.

«Le problème est plus complexe [que celui du Donbass], répond-il: la Fédération de Russie a déclaré ne pas vouloir négocier là-dessus». Semblant regretter une seconde impasse diplomatique, il poursuit: «Le problème existe, nous continuons de soutenir que la Crimée appartient à l’Ukraine».

A contrario, le Kremlin a toujours admis, comme l’explicitent les accords de Minsk, que le Donbass était partie intégrante de l’Ukraine.