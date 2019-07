Abe Shinzo manifeste l’intention de signer un accord de paix avec la Russie avant 2021

Tenant compte du fait qu'aucun accord de paix entre le Japon et la Russie n'a été conclu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Abe Shinzo a annoncé à la télévision japonaise qu’il souhaitait avancer dans les négociations et aller jusqu’à la signature avant 2021, date de fin de son mandat.

Le Premier ministre nippon, Abe Shinzo, a déclaré vouloir signer un accord de paix avec la Russie avant que son mandat ne se termine, en 2021. Il a fait cette annonce à la télévision japonaise:

«Je veux faire avancer les négociations en vue de la signature d’un accord [de paix] durant mon mandat».

Peu avant, il avait également expliqué qu’il ne planifiait pas de proposer de nouveau sa candidature en tant que leader de son Parti libéral-démocrate actuellement au pouvoir au Japon, confirmant par cette annonce que son mandat s’achèverait fin 2021.

Auparavant, le Premier ministre nippon avait déjà indiqué qu'il souhaitait faire un grand pas en 2019 pour résoudre cette question russo-japonaise.

Les relations entre la Russie et le Japon

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon et la Russie n'ont conclu aucun accord de paix. Le Japon revendique les îles Kouriles du Sud (Itouroup, Kounachir, Chikotan et Habomai), invoquant le Traité d'amitié et de paix russo-japonais de 1855. Pour Tokyo, leur restitution est la condition sine qua non à un accord de paix avec la Russie.

La position de Moscou repose sur le constat que les îles Kouriles du Sud faisaient partie de l'URSS à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la souveraineté russe sur ces îles étant de ce fait incontestable et conforme au droit international.